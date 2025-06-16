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Росія передала Україні тіла ще 1245 загиблих

Понеділок 16 червня 2025 13:34
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Росія передала Україні тіла ще 1245 загиблих Фото: в Україну повернули тіла ще 1245 загиблих (t.me/Koord_shtab)
Автор: Владислава Ткаченко

В Україну повернули ще 1245 тіл загиблих, які, за даними російської сторони, належать українським громадянам, зокрема військовослужбовцям.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими в Telegram.

Цей етап став завершальним у рамках репатріаційних домовленостей, досягнутих у Стамбулі. Загалом за цією домовленістю в Україну повернули 6057 тіл.

Як повідомили у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими, тіла будуть ідентифіковані за участі експертів МВС та правоохоронців. Планується проведення необхідних експертиз і ДНК-ідентифікації.

Хто брав участь

Операцію вдалося реалізувати завдяки спільній роботі СБУ, ЗСУ, МВС, Офісу уповноваженого Верховної Ради з прав людини, Секретаріату уповноваженого з питань зниклих безвісти, ДСНС, а також інших структур сектору безпеки та оборони.

Фото: в Україну повернули тіла ще 1200 загиблих (t.me/Koord_shtab

Особливу роль відіграли фахівці Центрального управління цивільно-військового співробітництва ЗСУ та Об’єднаного центру забезпечення ЦВС.

Саме вони організовували транспортування тіл до спеціалізованих установ та передачу загиблих для проведення судово-медичних експертиз.

Участь у їх реалізації також брав Міжнародний комітет Червоного Хреста, якого в Україні залучають до гуманітарних операцій, пов’язаних із війною.

Міністр оборони України Рустем Умєров також повідомив про завершення останнього етапу репатріації тіл загиблих захисників у межах Стамбульських домовленостей.

"Ми не зупиняємося. Попереду - наступний етап: продовжуємо боротьбу за повернення полонених", - наголосив очільник Міноборони.

Повернення тіл загиблих

Домовленості про масштабний обмін тілами загиблих захисників були досягнуті 2 червня під час другого раунду переговорів між Україною та Росією в Стамбулі. Сторони погодили формат "6000 на 6000".

Перший етап обміну відбувся 11 червня - Україна повернула тіла 1212 полеглих воїнів. Йдеться про загиблих на сході, півдні, а також у Курській області.

Ще одна хвиля репатріації відбулася 13 червня тоді в Україну повернули тіла 1200 осіб, більшість з яких військовослужбовці.

Крім того, на територію України повернули тіла ще 1200 загиблих громадян у неділю, 15 червня. Це вже четвертий етап репатріаційних заходів після переговорів у Стамбулі.

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