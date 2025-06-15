Росія передала Україні тіла 1200 загиблих

На територію України повернули тіла ще 1200 загиблих громадян у неділю, 15 червня. Це вже четвертий етап репатріаційних заходів після переговорів у Стамбулі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими в Telegram.

"В Україну повернуто ще 1200 тіл, які за твердженням російської сторони належать українським громадянам, в тому числі військовослужбовцям", - йдеться у повідомленні.

Експертизи для встановлення осіб загиблих будуть проводити правоохоронні органи та експертні установи МВС.

Репатріацію вдалося провести завдяки співпраці Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, СБУ, ЗСУ, МВС, Офісу омбудсмена з прав людини, Секретаріату Уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин, ДСНС та інших структур Сектору безпеки та оборони України.

Коордштаб також висловив вдячність за сприяння Міжнародному Комітету Червоного Хреста.

Фото: в Україну повернули тіла ще 1200 загиблих (t.me/Koord_shtab)