Росія передала Україні тіла 1200 загиблих
На територію України повернули тіла ще 1200 загиблих громадян у неділю, 15 червня. Це вже четвертий етап репатріаційних заходів після переговорів у Стамбулі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими в Telegram.
"В Україну повернуто ще 1200 тіл, які за твердженням російської сторони належать українським громадянам, в тому числі військовослужбовцям", - йдеться у повідомленні.
Експертизи для встановлення осіб загиблих будуть проводити правоохоронні органи та експертні установи МВС.
Репатріацію вдалося провести завдяки співпраці Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, СБУ, ЗСУ, МВС, Офісу омбудсмена з прав людини, Секретаріату Уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин, ДСНС та інших структур Сектору безпеки та оборони України.
Коордштаб також висловив вдячність за сприяння Міжнародному Комітету Червоного Хреста.
Фото: в Україну повернули тіла ще 1200 загиблих (t.me/Koord_shtab)
Обмін полоненими
Під час другого раунду переговорів у Стамбулі Україна та Росія погодили другий масштабний обмін полоненими. Сторони домовилися про повернення поранених, тяжкохворих та полонених віком 18-25 років.
Обміни полоненими відбулися 9, 10 і 12 червня, а вчора, 14 червня. Серед звільнених вчора - воїни, які перебували в полоні з 2022 року, зокрема оборонці Маріуполя, а також офіцери.
Також у Стамбулі Україна та РФ домовилися про повернення тіл загиблих за формулою "6000 на 6000". Репатріаційні заходи проходили 11 та 13 червня. Також вчора в Україну повернули тіла 1200 загиблих.
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