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"Росія неадекватна": у Зеленського відреагували на ядерні погрози Володіна

Фото: радник голови Офісу президента Михайло Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Марія Кучерявець

В Офісі президента відповіли на слова спікера держдуми РФ В'ячеслава Володіна, який погрожує країнам НАТО ядерною зброєю через надання Україні військової допомоги. Там нагадали про неадекватність Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter радника глави Офісу президента Михайла Подоляка.

"Чому РФ політ/неадекватна? Росія вустами Володіна (спікера російської Держдуми - ред. ) знову загрожує, що передача військової техніки Україні - це ... загроза міфічним містам РФ, і тому чекайте ескалації ...Тобто РФ 11 місяців бомбить Україну, масово вбиває цивільних, але Україна і світ мають мовчки це терпіти і не чинити опір…", - написав Подоляк.

Що сказав Володін

Нагадаємо, сьогодні спікер російської Держдуми В'ячеслав Володін пригрозив "глобальною катастрофою" країнам НАТО через постачання західної зброї Україні. Як це притаманно російським політикам, він натякнув Заходу, що РФ нібито може завдати ядерного удару.

"Аргументи, що ядерні держави раніше не використовували зброю масової поразки у локальних конфліктах, неспроможні. Тому що ці держави не стикалися із ситуацією, коли існувала загроза безпеці їхніх громадян та територіальній цілісності країни", - написав Володін.

За його словами, рішення Вашингтона та Брюсселя нібито "ведуть світ до страшної війни" та "зовсім іншим бойовим діям"

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