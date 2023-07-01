Росія може використати теракт на ЗАЕС для зупинки контрнаступу ЗСУ, - Зеленський

"Є серйозна загроза, тому що Росія технічно готова для того, щоб спровокувати локальний вибух на станції, який може призвести до викиду. Ми все це обговорюємо з партнерами, для того, щоб усі розуміли, для чого це Росія робить, тому що потрібно знайти логіку. Крім того, що вони терористи, є ще й логіка в цих діях", - заявив він.

Зеленський додав, що росіяни можуть спровокувати вибух на ЗАЕС й показати наче це зробили не вони

"Навіщо? Щоб показати, що ця війна небезпечна для світу. Спровокувати це так, що це зробили не вони. Для інформаційного простору, для того, щоб люди боялися цього, для того, щоб потім партнери, які є скептиками, почали політично зупиняти Україну, зупиняти наші контрнаступальні дії", - сказав президент.

За його словами, українська сторона багато обговорювала з партнерами перехід станції під контроль України.

"І ще важливо, щоб у момент переходу контролю станції від Росії до України все було перевірено. Тому що може бути дистанційне мінування. Щоб потім сказати: "Ось коли все було під контролем окупанта, все було добре, а зараз, будь ласка, є викид". Важливий момент", - зазначив Зеленський.

Загроза теракту на ЗАЕС

Нещодавно президент України Володимир Зеленський заявив про те, що росіяни готуються до теракту на ЗАЕС з подальшим викидом радіації. А голова ГУР МО Кирило Буданов повідомляв, що окупанти замінували ставок-охолоджувач на станції.

Після цього у розвідці декілька разів нагадували про плани росіян, а нещодавно повідомили, що вони зменшують присутність на станції.

Детальніше про те, навіщо Росія замінувала ЗАЕС та яка ймовірність катастрофи - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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