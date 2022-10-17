Росія може піти на політичні вбивства в Німеччині, - Spiegel

Німецька розвідка розглядає сценарії, за яких російська влада може зважитися на політичні вбивства в Німеччині.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Spiegel.
Глави двох найбільших розвідувальних служб Німеччини звинуватили президента Росії Володимира Путіна в тому, що він фактично напав на весь Захід, напавши на Україну.
Глава Томас Хальденванг додав, що
Хальденванг вважає, що це
Spiegel зазначає, що поріг заборони для операцій російських спецслужб у Німеччині впав. Так, повідомляється, що розглядали сценарії, за яких у Німеччині можливі політичні вбивства.
Так, у 2019 році ажіотаж викликало вбивство грузинського засланця в Берліні. Зазначається, що дослідження видання, а також Bellingcat та The Insider послідовно довели, що злочин був замовлений російською внутрішньою секретною службою.
Нагадаємо, через теракт на "Північних потоках" та псування кабелів мережі Deutsche Bahn Німеччина вирішила покращити захист критично важливої інфраструктури.
Раніше фахівці зробили підводні знімки витоків газу на "Північних потоках" та з'ясували, що пошкодження могли виникнути лише через застосування вибухівки.
Крім того, 8 жовтня на півночі Німеччини зупинився залізничний рух через пошкодження кабельних ліній, які відповідали за диспетчерський зв'язок.
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