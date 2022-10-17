Росія може піти на політичні вбивства в Німеччині, - Spiegel

Глави двох найбільших розвідувальних служб Німеччини звинуватили президента Росії Володимира Путіна в тому, що він фактично напав на весь Захід, напавши на Україну.

Глава Томас Хальденванг додав, що

Хальденванг вважає, що це

Spiegel зазначає, що поріг заборони для операцій російських спецслужб у Німеччині впав. Так, повідомляється, що розглядали сценарії, за яких у Німеччині можливі політичні вбивства.

Так, у 2019 році ажіотаж викликало вбивство грузинського засланця в Берліні. Зазначається, що дослідження видання, а також Bellingcat та The Insider послідовно довели, що злочин був замовлений російською внутрішньою секретною службою.