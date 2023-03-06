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Росія мобілізує до своєї армії хворих гепатитом, - ГУР

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Росія, Понеділок 06 березня 2023 18:59
Росія мобілізує до своєї армії хворих гепатитом, - ГУР Фото: Росія мобілізує до своєї армії хворих гепатитом (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Держава-агресор Росія набирає до своєї армії хворих окупантів. Це пов'язано з нестачею особового складу у підрозділах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Головного управління розвідки МО України.

Розвідці вдалось перехопити розмову одного з окупантів зі своєю дружиною. З неї стає зрозуміло, що окупант хворий на гепатит. При цьому під час мобілізації його не оглядали лікарі, а відразу було направлено у зону бойових дій.

Жінка скаржиться, що її чоловіка пообіцяли відпусти додому тільки після того, як до армій окупантів буде мобілізовано когось іншого.

Нагадаємо, що російський військовослужбовець поскаржився у телефонній розмові з дружиною на відсутність підкріплення і відмову командування вивести їх із першої лінії фронту.

Російський військовослужбовець поскаржився у телефонній розмові на те, що їх закинули у зону бойових дій без жодної підготовки.

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