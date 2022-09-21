Росія і Білорусь усунуті від усіх турнірів із дзюдо: відомі терміни

Дзюдоїсти Росії та Білорусі відсторонені від змагань мінімум до січня 2023 року. Як наслідок, представники держави-агресора та її союзниці пропустять чемпіонат світу.

"Зважаючи на теперішні міжнародні обставини та з метою гарантування захисту всіх спортсменів-дзюдоїстів, 21 вересня виконавчий комітет Міжнародної федерації дзюдо вирішив не допускати до участі в міжнародних змаганнях спортсменів із Росії та Білорусі", – йдеться в заяві IJF.

Раніше Міжнародна федерація дзюдо розглядала варіант із дозволом представникам обох причетних до повномасштабного вторгнення до України держав виступати під нейтральним прапором. У відповідь Федерації дзюдо України пообіцяла бойкотувати інтернаціональні турніри.

Чемпіонат світу з дзюдо відбудеться 6-13 жовтня. Цьогоріч планетарну першість прийме столиця Узбекистану Ташкент.