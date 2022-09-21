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Росія і Білорусь усунуті від усіх турнірів із дзюдо: відомі терміни

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Будапешт, Середа 21 вересня 2022 16:56
Росія і Білорусь усунуті від усіх турнірів із дзюдо: відомі терміни Фото: Російські та білоруські дзюдоїсти залишаться вдома (facebook.com/judo)
Автор: Антон Федорців

Рішення усунути білоруських і російських спорстменів від усіх змагань під своєю егідою ухвалила Міжнародна федерація дзюдо (IJF).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації.

Дзюдоїсти Росії та Білорусі відсторонені від змагань мінімум до січня 2023 року. Як наслідок, представники держави-агресора та її союзниці пропустять чемпіонат світу.

"Зважаючи на теперішні міжнародні обставини та з метою гарантування захисту всіх спортсменів-дзюдоїстів, 21 вересня виконавчий комітет Міжнародної федерації дзюдо вирішив не допускати до участі в міжнародних змаганнях спортсменів із Росії та Білорусі", – йдеться в заяві IJF.

Раніше Міжнародна федерація дзюдо розглядала варіант із дозволом представникам обох причетних до повномасштабного вторгнення до України держав виступати під нейтральним прапором. У відповідь Федерації дзюдо України пообіцяла бойкотувати інтернаціональні турніри.

Чемпіонат світу з дзюдо відбудеться 6-13 жовтня. Цьогоріч планетарну першість прийме столиця Узбекистану Ташкент.

До слова, президент УАФ Павелко анонсував відсторонення збірної Росії від Євро-2024.

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