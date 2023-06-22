Росія готує теракт з викидом радіації на ЗАЕС, - Зеленський

Він повідомив, що щойно пройшла доповідь української розвідки та Служби безпеки України.

"Розвідка отримала інформацію про те, що Росія розглядає сценарій терористичного акту на Запорізькій атомній станції - терористичного акту з викидом радіації. Вони все підготували для цього", - сказав президент.

Він підкреслив, що радіація не знає державних кордонів і те, по кому вона вдарить, визначається лише напрямком вітру.

Зеленський зауважив, що Україна передає всю наявну інформацію союзникам - країнам Європи, Америки, Африки, а також Китаю, Бразилії, Індії, арабському світу.

Він підкреслив, що абсолютно всі мають це знати. Зокрема, й міжнародні організації.

"Жодних терактів на атомних станцій ніколи, ніде не повинно бути. Цього разу не має бути як із Каховкою: світ попереджено, отже, світ може і повинен діяти", - додав він.

Президент нагадав, що РФ використовує Запорізьку атомну станцію як елемент у своїй агресії. Окупує станцію, прикриває нею обстріли сусідніх міст, а також тримає там зброю та військових.

Теракт на Каховській ГЕС

На доповіді також розглядалася тема російського теракту на Каховській ГЕС. За словами президента, наша розвідка та СБУ зібрали нові докази того, як окупанти здійснили підрив дамби та інших споруд ГЕС. Він підкреслив, що це був абсолютно свідомий та прорахований злочин на станції, яка була під повним контролем загарбників.

При цьому Україна ще минулого року попереджала світ, що країна-агресор готує такий теракт - попереджала тоді, коли отримала першу підтверджену інформацію про мінування ГЕС.

Ситуація на Запорізькій АЕС

Нещодавно начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що окупанти додатково замінували Запорізьку АЕС. Так, вони замінували басейн-охолоджувач, у разі підриву якого "будуть значні проблеми".

Військовий експерт вважає, що загарбники через страх перед українським контрнаступом можуть підірвати басейн-охолоджувач реакторів на станції, а після цього почати шантажувати Україну.

Додамо, що після підриву Каховської ГЕС ризики для атомної станції зросли. Адже знищення росіянами греблі створило загрозу безпеці функціонування ЗАЕС через зниження рівня води у ставку-охолоджувачі.

У зв'язку з цим 15 червня ЗАЕС інспектував гендиректор МАГАТЕ Рафоель Гроссі. Він констатував, що рівень води залишається на достатньому рівні, щоб станція могла підтримувати безпеку "певний час".

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