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Росія гордиться тим, що може вбивати. Зеленський відреагував на нічну атаку на Україну

Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталі Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Цієї ночі російські терористи вдались до свідомого терору проти України у ніч на день памʼяті жертв Голодомору. Росія гордиться тим, що може вбивати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал президента Володимира Зеленського.

"Більше 70 "шахедів" у ніч на день памʼяті жертв Голодомору-геноциду. Свідомий терор. Саме в цей час. Керівництво Росії гордиться тим, що може вбивати. Наші воїни збили більшість дронів. На жаль, не всі", - заявив Володимир Зеленський.

За словами президента, Україна й надалі працюватиме над тим, аби посилити свою протиповітряну оборону й обʼєднати світ у захисті від російського терору.

"Держава-терорист повинна програти і відповідати за скоєне", - додав президент. 

Нічна атака на Київ

У ніч на 25 листопада в Києві було оголошено про повітряну тривогу. КМВА попередила про атаку російських безпілотників та закликала киян не ігнорувати повітряну тривогу. 

Вже ближче до ранку в столиці пролунали вибухи. Місцева влада заявила про роботу протиповітряної оборони, а в Повітряних силах заявили про ризик атаки дронів-камікадзе на Київ із кількох напрямків.

Як розповідав міський голова Віталій Кличко, внаслідок нічної атаки у Києві постраждали п'ятеро людей, серед яких 11-річна дитина. 

За словами командувача Повітряних Сил Збройних Сил України Миколи Олещука, цієї ночі було знищено 71 БпЛА. Ворог застосував 75 безпілотників, що стало рекордною кількістю з початку повномасштабного вторгнення. Основним напрямком удару був Київ.

Усі подробиці атаки можна прочитати за посиланням.

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