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Росія формує штурмовий батальйон із хворих на гепатит та ВІЛ, - Волошин

Вівторок 08 квітня 2025 21:46
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Росія формує штурмовий батальйон із хворих на гепатит та ВІЛ, - Волошин Фото: Росія формує штурмовий батальйон із хворих на гепатит та ВІЛ (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Тетяна Степанова

Російські окупанти формують штурмовий батальйон із хворих на гепатит та ВІЛ. Вони проходять підготовку в навчальних центрах на тимчасово окупованих територіях Криму, Херсонської та Запорізької областей.

Як повідомляє РБК-Україна, про це речник сил оборони півдня України Владислав Волошин розповів в ефірі телемарафону.

"За даними нашої розвідки, противник зараз формує штурмовий батальйон із хворих гепатитом та іншими хворобами, такими як ВІЛ, іншими невиліковними хворобами", - сказав Волошин.

Речник зазначив, що це свідчить про намір росіян "просто утилізувати їх на полі бою".

За словами Волошина, ці штурмовики проходять підготовку в навчальних центрах на тимчасово окупованих територіях Криму, Херсонської та Запорізької областей, тож це вже не "гарматне м’ясо", а навчені бійці. Але, як зазначив речник, й таких навчених солдатів Росія "не жаліє".

Ситуація на фронті

За даними Генштабу, станом на 16:00 8 квітня вздовж всієї лінії фронту відбулось 94 бойових зіткнення.

Зокрема, на Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили 42 спроби потіснити українських захисників із займаних позицій.

Від початку повномасштабної війни втрати Росії складають понад 926 тисяч військових.

Лише за останню добу, з 7 на 8 квітня, російські окупанти втратили в боях проти України 1290 солдатів. Також ЗСУ знищили багато ворожої техніки.

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