Росія формує штурмовий батальйон із хворих на гепатит та ВІЛ, - Волошин

Російські окупанти формують штурмовий батальйон із хворих на гепатит та ВІЛ. Вони проходять підготовку в навчальних центрах на тимчасово окупованих територіях Криму, Херсонської та Запорізької областей.

Як повідомляє РБК-Україна , про це речник сил оборони півдня України Владислав Волошин розповів в ефірі телемарафону.

"За даними нашої розвідки, противник зараз формує штурмовий батальйон із хворих гепатитом та іншими хворобами, такими як ВІЛ, іншими невиліковними хворобами", - сказав Волошин.

Речник зазначив, що це свідчить про намір росіян "просто утилізувати їх на полі бою".

За словами Волошина, ці штурмовики проходять підготовку в навчальних центрах на тимчасово окупованих територіях Криму, Херсонської та Запорізької областей, тож це вже не "гарматне м’ясо", а навчені бійці. Але, як зазначив речник, й таких навчених солдатів Росія "не жаліє".