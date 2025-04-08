Росія формує штурмовий батальйон із хворих на гепатит та ВІЛ, - Волошин
Російські окупанти формують штурмовий батальйон із хворих на гепатит та ВІЛ. Вони проходять підготовку в навчальних центрах на тимчасово окупованих територіях Криму, Херсонської та Запорізької областей.
Як повідомляє РБК-Україна, про це речник сил оборони півдня України Владислав Волошин розповів в ефірі телемарафону.
"За даними нашої розвідки, противник зараз формує штурмовий батальйон із хворих гепатитом та іншими хворобами, такими як ВІЛ, іншими невиліковними хворобами", - сказав Волошин.
Речник зазначив, що це свідчить про намір росіян "просто утилізувати їх на полі бою".
За словами Волошина, ці штурмовики проходять підготовку в навчальних центрах на тимчасово окупованих територіях Криму, Херсонської та Запорізької областей, тож це вже не "гарматне м’ясо", а навчені бійці. Але, як зазначив речник, й таких навчених солдатів Росія "не жаліє".
Ситуація на фронті
За даними Генштабу, станом на 16:00 8 квітня вздовж всієї лінії фронту відбулось 94 бойових зіткнення.
Зокрема, на Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили 42 спроби потіснити українських захисників із займаних позицій.
Від початку повномасштабної війни втрати Росії складають понад 926 тисяч військових.
Лише за останню добу, з 7 на 8 квітня, російські окупанти втратили в боях проти України 1290 солдатів. Також ЗСУ знищили багато ворожої техніки.
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