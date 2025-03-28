Росія атакувала Одеську область: виникли пожежі, з'явилися кадри наслідків

Обстріл України

В ніч на 28 березня Росія атакувала Україну ударними дронами. Відомо, що росіяни масовано вдарили по Полтавській області.

Перші вибухи у Полтаві пролунали ще ввечері 27 березня. У мережі повідомляли, що у частині міста зникло світло.

Як повідомляла ДСНС, є пошкодження у Полтавській громаді, там загорілися складські приміщення, адмінбудівлі й резервний трансформатор на шести локаціях. Місцева влада зазначала, що під ударом були цивільні об'єкти та нафтогазова промисловість.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.