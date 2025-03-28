Росія атакувала Одеську область: виникли пожежі, з'явилися кадри наслідків

Російські загарбники в ніч на 28 березня атакували Одеську область. Виникли пожежі, постраждала людина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС.

Як зазначають рятувальники, пожежі внаслідок атаки були оперативно ліквідовані. На місці влучань працювали 27 вогнеборців та п'ять одиниць техніки ДСНС, від Національної гвардії залучились вісім осіб та дві одиниці техніки.

За попередньою інформацією постраждала одна людина.

Обстріл України

В ніч на 28 березня Росія атакувала Україну ударними дронами. Відомо, що росіяни масовано вдарили по Полтавській області.

Перші вибухи у Полтаві пролунали ще ввечері 27 березня. У мережі повідомляли, що у частині міста зникло світло.

Як повідомляла ДСНС, є пошкодження у Полтавській громаді, там загорілися складські приміщення, адмінбудівлі й резервний трансформатор на шести локаціях. Місцева влада зазначала, що під ударом були цивільні об'єкти та нафтогазова промисловість.

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