ua en ru
Пт, 28 березня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Росія атакувала Одеську область: виникли пожежі, з'явилися кадри наслідків

Одеса, П'ятниця 28 березня 2025 09:05
UA EN RU
Росія атакувала Одеську область: виникли пожежі, з'явилися кадри наслідків Фото: РФ атакувала Одеську область (t.me/dsns_telegram)
Автор: Наталія Юрченко

Російські загарбники в ніч на 28 березня атакували Одеську область. Виникли пожежі, постраждала людина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС.

Внаслідок ворожої атаки виникло загоряння гаражних приміщень, господарської споруди, пошкоджені приватні житлові будинки.

За попередньою інформацією постраждала одна людина.

Як зазначають рятувальники, пожежі внаслідок атаки були оперативно ліквідовані. На місці влучань працювали 27 вогнеборців та п'ять одиниць техніки ДСНС, від Національної гвардії залучились вісім осіб та дві одиниці техніки.

Фото: росіяни атакували Одеську область (t.me/dsns_telegram)

Обстріл України

В ніч на 28 березня Росія атакувала Україну ударними дронами. Відомо, що росіяни масовано вдарили по Полтавській області.

Перші вибухи у Полтаві пролунали ще ввечері 27 березня. У мережі повідомляли, що у частині міста зникло світло.

Як повідомляла ДСНС, є пошкодження у Полтавській громаді, там загорілися складські приміщення, адмінбудівлі й резервний трансформатор на шести локаціях. Місцева влада зазначала, що під ударом були цивільні об'єкти та нафтогазова промисловість.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Одеса ДСНС Війна в Україні Атака дронів
NEWS
РФ втратила за добу майже 1900 солдатів та понад сотню артсистем, - Генштаб ЗСУ
РФ втратила за добу майже 1900 солдатів та понад сотню артсистем, - Генштаб ЗСУ
DAILY
Макрон шукає сміливих. Чи введе Європа війська в Україну всупереч волі РФ
Роман Коткореспондент РБК-Україна Макрон шукає сміливих. Чи введе Європа війська в Україну всупереч волі РФ