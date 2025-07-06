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Росія атакувала авто на Харківщині: загинув 8-річний хлопчик, є поранені

Неділя 06 липня 2025 10:49
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Росія атакувала авто на Харківщині: загинув 8-річний хлопчик, є поранені Фото: Росія атакувала цивільне авто на Харківщині (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

У Богодухівському районі Харківської області ворожий дрон атакував цивільний автомобіль, в якому перебували мирні жителі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національну поліцію України та Харківську обласну прокуратуру.

Внаслідок удару загинув хлопчик.Трагедія сталася поблизу села Одноробівка.

За попередніми даними, ворожий безпілотник скинув вибухівку прямо на автомобіль, у якому перебувала родина.

Атака сталася орієнтовно о 20:20. Внаслідок прямого влучання загинув 8-річний хлопчик. Його 4-річного брата з важкими пораненнями доставили до лікарні.

Також постраждала їхня 36-річна мати - у неї діагностовано гостру стресову реакцію.

40-річного водія автомобіля госпіталізували, його стан лікарі оцінюють як середньої тяжкості.

Усі потерпілі перебувають під наглядом лікарів.

Удар дронів по Харківській області

Нагадаємо, в ніч на понеділок, 30 червня, російські війська знову здійснили атаку по території України з використанням ударних дронів типу "Шахед".

Основний удар ворог завдав по Харкову та області. Як ми вже повідомляли, у Харкові лунали вибухи. За словами мера міста Ігоря Терехова, звуки були чутні з околиць, за межами міста.

Пізніше стало відомо про влучання в трьох локаціях у Харківському та Чугуївському районах, через що спалахнули пожежі.

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