"Росією керують вбивці": як Захід відреагував на удар по Сумах

Росія завдала руйнівного удару по центру Сум 13 квітня, який забрав життя понад 30 осіб, зокрема і дітей. Західні лідери критикують Москву, яка ігнорує пропозицію про перемир'я.

РБК-Україна розповідає, хто з західних лідерів і як відреагував на ракетний удар РФ по Сумах, - у матеріалі нижче.

Варто зазначити, що президент України Володимир Зеленський відреагував на ракетну атаку на Суми у першу годину після обстрілу. Він закликав світ, зокрема Європу та США, посилити тиск на Росію. Глава держави наголосив, що без тиску на агресора мир неможливий.

США

Спецпредставник президента США щодо України Кіт Келлог заявив, що атака російських військ на цивільні цілі в Сумах переходить межу прийнятного

"Сьогоднішня атака російських військ на цивільні цілі в Сумах у Вербну неділю переходить будь-яку межу прийнятного. Є десятки загиблих і поранених цивільних. Як колишній воєначальник, я розумію націлювання, і це неправильно", - написав Келлог в X (Twitter).

Представники ЄС

Катаріна Матернова. Однією з перших представників Європи на обстріл відреагувала посол ЄС в Україні. Дипломат у своєму Facebook закликала до більшого тиску на Москву.

"Це жахлива трагедія. Напад на вірян у Вербну неділю - це воєнний злочин. Схоже, для росіян немає нічого святого - ні церков, ні українських дітей. Європа посилює тиск на Росію і всіляко підтримує Україну. Настав час для всього світу прокинутися. Щирі співчуття всім родинам", - зазначив посол ЄС.

Кая Каллас. Головна дипломатка ЄС в X (Twitter) підтримала Україну: "Сьогодні вранці в Сумах відбулися жахливі події, коли жителі міста зібралися на Вербну неділю, а їх зустріли російські ракети".

"Жахливий приклад того, як Росія посилює атаки, в той час як Україна прийняла безумовне припинення вогню. Мої думки сьогодні з українським народом", - написала Каллас.

Антоніу Кошта. Глава Євроради висловив обурення через злочинний ракетний удар РФ по центру міста Суми.

"Росія продовжує свою кампанію насильства, вкотре демонструючи, що ця війна існує і триває лише тому, що Росія так вирішила", - зазначив Кошта.

НАТО

Речниця НАТО Еліссон Харт висловила співчуття українцям після ракетної атаки РФ.

"Жахливі кадри з центру Сум, де російські балістичні ракети вбили десятки і серйозно поранили ще більше звичайних цивільних. Наші думки з українським народом у цей священний для багатьох день", - написала вона.

Франція

Президент Франції Еммануель Макрон прокоментував російську атаку на Україну у своєму X (Twitter). Він опублікував пост українською мовою.

Макрон висловив солідарність з українцями і заявив, що потрібні рішучі заходи, щоби змусити Росію припинити вогонь.

"Всім відомо, що лише Росія хотіла цієї війни. Сьогодні очевидно, що лише Росія обирає продовжувати її. Всупереч людським життям, міжнародному праву та дипломатичним пропозиціям президента Трампа", - наголосив президент Франції.

Литва

Російську атаку на Суми президент Литви Гітанас Науседа назвав черговим підлим воєнним злочином Росії.

"Це ляпас усім, хто прагне і бажає миру. Цивілізований світ повинен застосувати силу, щоб зупинити цих варварів, які вбивають мирних жителів і дітей", - написав Науседа в X (Twitter).

Чехія

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський після обстрілу Сум заявив, що Росією керують вбивці.

"Я думаю про всіх тих, хто вижив після жахливого нападу на місто Суми. Росія не хоче змінюватися, Росія не прагне миру. Нею керують вбивці, які щодня доводять, що вони не прагнуть миру. Чеська Республіка залишається з Україною", - відзначив міністр.

Фінляндія

"Жахливі новини з Сум в Україні, де російські ракети вбили десятки людей, в тому числі дітей, які йшли до церкви на Вербну неділю. Мої думки з жертвами та їхніми близькими. Світ вже понад місяць чекає на те, що Росія погодиться на припинення вогню. Проте вона продовжує бомбити мирне населення", - написав в соцмережах глава МЗС Фінляндії Еліна Валтоне.

Естонія

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна висловив співчуття близьким загиблих у Сумах.

"У світі не вистачає слів, щоб описати нелюдськість і зло Росії. Наші серця з Україною", - заявив глава МЗС.

Молдова

Президентка Молдови Майя Санду на тлі терористичного акту росіян закликала партнерів посилити ППО України.

"Вербна неділя - день миру. Сьогодні вранці, коли люди зібралися на молитву, Росія розбомбила Суми - вбила та поранила мирних жителів. Молдова сумує разом з Україною та закликає посилити ППО для порятунку життів", - наголосив Санду.

