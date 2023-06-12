Росгвардієць стріляв у полоненого військового за українську мову. Йому оголосили підозру

На початку квітня 2023 року, начальник групи 376-го окремого батальйону оперативного призначення Росгвардії Костянтин Юдін прибув до місця дислокації російського блокпоста у тимчасово окупованому Енергодарі (Запорізька область).

"Тоді на території цього контрольно-пропускного пункту РФ перебували українські військовополонені, яких окупанти хотіли залучити до демонтажу фортифікаційних споруд", - йдеться у повідомленні.

Юдін віддав інший наказ - вишикувати полонених захисників України для допиту. Насамперед його цікавили персональні дані оборонців нашої держави та обставини потрапляння у полон. При цьому Юдін вимагав відповідати на його запитання винятково російською мовою.

Катування полоненого

Один з полонених відповів йому українською мовою. Після чого росіянин відвів чоловіка до господарської будівлі на території блокпоста і, погрожуючи зброєю, наказав стати обличчям до стіни. Потім Юдін здійснив постріл з пістолета у праву ногу потерпілого, внаслідок чого полонений отримав вогнепальне кульове поранення колінного суглоба.

"Юдін повторив свою вимогу розмовляти із ним лише російською, але українець і цього разу відмовився виконувати ворожу вказівку. Тоді Юдін здійснив ще один постріл близько від голови полоненого, але і це не змусило українця відповідати російською", - повідомили у СБУ

Після цього зловмисник відвів потерпілого до інших полонених і пригрозив, що буде розстрілювати їх, коли знову почує українську мову.

Що загрожує окупанту

За фактом жорстокого поводження з військовополоненими Костянтину Юдіну повідомлено про підозру за фактом порушення законів та звичаїв війни. За це передбачено покарання у вигляді позбавлення волі строком до 12 років.

Воєнні злочини армії РФ

Російські окупанти регулярно порушують правила ведення війни, займаються вбивствами та катують людей. Раніше росіяни розстріляли полоненого українського військового Олександра Мацієвського.

Він сказав "Слава Україні", після чого військові РФ відкрили по ньому вогонь. Голова СБУ Василь Малюк пообіцяв, що злочинці понесуть заслужене покарання за цей злочин.