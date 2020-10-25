Роналду в третий раз сдал положительный тест на коронавирус

Форвард "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду продолжает болеть коронавирусом. Его тесты продолжают давать положительный результат.

Об этом сообщает Sky Sport Italia.

Португалец не попал в заявку "Ювентуса" на матч чемпионата Италии против "Вероны", который состоится сегодня. Изначально ожидалось, что Криштиану может попасть в состав на эту встречу, если его третье тестирование будет отрицательным. Но тест вновь был положительным.

Из-за этого под вопросом участие Роналду в матче 2-го тура Лиги чемпионов против "Барселоны" в среду, 28 октября. Чтобы рассчитывать на участие в этой игре, Криштиану нужно сдать отрицательный тест за сутки до матча.

При этом, у нападающего нет никаких симптомов болезни и он просто остается на самоизоляции.

О положительном тесте Роналду на COVID-19 стало известно 13 октября. Он пропустил игру чемпионата Италии против "Кротоне", а также встречу с "Динамо" в Лиге чемпионов.

Напомним, что в прошлый вторник "Ювентус" в Киеве со счетом 2:0 обыграл "Динамо" в первом туре ЛЧ.