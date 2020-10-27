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Роналду не сыграет против "Барселоны" из-за COVID

Турин, Вторник 27 октября 2020 22:10
Роналду не сыграет против "Барселоны" из-за COVID
Фото: Криштиану Роналду (juventus.com)
Автор: Роман Тверденко

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду пропустит матч 2-го тура Лиги чемпионов против "Барселоны". Форвард по-прежнему заражен коронавирусом.

Об этом сообщает журналист Ромео Агрести.

Очередной тест на COVID показал положительный результат. Если бы результаты исследования были отрицательные, португалец смог бы попасть в заявку на встречу с командой Лионеля Месси в среду.

Роналду болеет коронавирусом и не играет в матчах за "Ювентус" уже две недели. Впервые о положительном тесте у форварда стало известно 13 октября. С тех пор сообщалось уже о четырех положительных тестах (с учетом первого).

Криштиану пропустил игры чемпионата Италии против "Кротоне" и "Вероны", а также встречу с "Динамо" в Лиге чемпионов. В обоих играх Серии А "Юве" сыграл вничью, а в Киеве победил 2:0.

Напомним, министр спорта Италии Винченцо Спадафора заявил, что нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду нарушил коронавирусный протокол. На данный момент идет расследование, которое доказывает это.

Матч "Ювентус" - "Барселона" пройдет 28 октября. Начало игры в Турине - в 22:00.

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