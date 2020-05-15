Родные Заворотнюк отказались от ее лечения: названа причина

Анастасия Заворотнюк лечится в Центральной клинической больнице при Управлении делами президента РФ. Но муж актрисы фигурист Павел Чернышев решил отказаться от новой предложенной терапии, которая заключается в уничтожении опухоли с помощью вируса. Дело в том, что сейчас у "прекрасной няни" отметили ремиссию и семья не хочет подвергать ее дополнительному риску.

"Вы знаете, у них сейчас ремиссия наметилась. К нам приезжал ее муж, бывший спортсмен. Он оказался очень осторожным человеком, и я его прекрасно понимаю. Он говорит: давайте подождем, ей сейчас лучше, если будет совсем плохо — тогда мы приступим. Но, по крайней мере, мы провели тестирование в культуре ее клеток и сейчас знаем, какой вирус на нее действует", — рассказал директор Института молекулярной биологии РАН Александр Макаров в интервью одному из российских СМИ.

Немного ранее ученый сообщал, что больных на 4-ой стадии рака лечат таким способом и говорят им, что волноваться не стоит, якобы "им нечего терять". О побочных эффектах такой терапии специалист не упомянул. Но президенту РФ Владимиру Путину Макаров сообщал, что некоторые больные после такого лечения становятся на ноги и продолжают радоваться жизни, как до болезни.

Кстати, недавно в СМИ написали, что диагноз актрисы официально подтвердили российские врачи и обнародовали его в сети. Сейчас становится неясным, давала ли семья согласие на разглашение врачебной тайны или нет.

Ранее мы писали о том, что дочь Заворотнюк сделала откровенное признание о маме. Анна рассказала, что ее мать очень сильно ей помогла преодолеть страх, который у нее возник после переезда в США, где она поступила в университет.