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Родителям российских оккупантов начали поступать "похоронки"

Российский военный (facebook.com.mod.mil.rus)
Автор: Татьяна Самарук

Родители погибших на войне в Украине российских оккупантов начали получать письма в которых сообщают о том, что их сыновья погибли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СтратКом ВСУ.

В управлении стратегических коммуникаций Вооруженных Сил Украины сообщили, что для некоторых российских оккупантов "военные учения" на территории Украины закончились досрочно.

"В Минобороны России начаты процедуры награждения причастных к российско-украинской войне "сертификатами" государственного образца", говорится в сообщении.

Также опубликовали фото письма, которое получили родители одного из российских оккупантов. В нем сообщают о "мужественной гибели" сына.

Россия рассылает родителям российских оккупантов письма о гибели их сыновей (facebook.com/AFUStratCom)

Ранее мы сообщали, что в зоне ООС украинские военные уничтожили 4 танка и 6 бронемашин врага.

Также мы писали, что ВСУ сбили российский вертолет Ка-52.

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