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Родителей подозреваемого в ДТП в Харькове могут привлечь к ответственности, - прокуратура

Автор: Анастасия Рокитна

Родителей возможного виновника дорожно-транспортного происшествия (ДТП) в Харькове Николая Харьковского могут привлечь к уголовной ответственности. Будет дана юридическая оценка действиям родителей.

Об этом заявил спикер Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на брифинг.

По его словам, автомобиль был приобретен родителями и использовался при их пассивном невмешательстве.

"Ему на момент совершения ДТП 16 лет. Лицо не может в таком возрасте управлять автомобилем. Родители должны были понимать, но допустить", - отметил он.

Чубенко заявил, что будет дана юридическая оценка действиям родителей.

"Это возможно как в административном направлении - составление протокола на родителей за невыполнение родительских обязанностей. Или в рамках уголовного производства, потому что действия повлекли за собой такие тяжелые последствия, смерть людей", - заявил он.

Представитель прокуратуры отметил, что родителий уже допросили.

Напомним, Николая Харьковского отправили в СИЗО.

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ДТПХарьков