Родинна сварка у Києві закінчилась убивством: як це сталося

У Києві в Оболонському районі під час побутової сварки племінник завдав смертельних ножових поранень своєму дядькові.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Києва.

Відомо, що інцидент стався у квартирі, куди поліцейські прибули за викликом медиків.

Лікарі повідомили про знайдене тіло чоловіка зі слідами насильницької смерті.

Зазначається, що 36-річний чоловік прийшов у гості до родичів, де виникла сварка з його 50-річним дядьком, який перебував у стані алкогольного сп'яніння.

Повідомляється, що у розпал конфлікту племінник вихопив ножа, який був у руках потерпілого, і наніс близько чотирьох ударів у грудну клітину. Від отриманих поранень чоловік помер на місці.

Поліцейські оперативно затримали підозрюваного, вилучивши знаряддя злочину. Слідчі Оболонської окружної прокуратури повідомили затриманому про підозру в умисному злочині за статтею 115 Кримінального кодексу України.

Наразі чоловіка взято під варту.

За умисне вбивство йому загрожує до 15 років позбавлення волі. Розслідування триває, щоб встановити усі обставини події.