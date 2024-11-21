Родинна сварка у Києві закінчилась убивством: як це сталося
У Києві в Оболонському районі під час побутової сварки племінник завдав смертельних ножових поранень своєму дядькові.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Києва.
Відомо, що інцидент стався у квартирі, куди поліцейські прибули за викликом медиків.
Лікарі повідомили про знайдене тіло чоловіка зі слідами насильницької смерті.
Зазначається, що 36-річний чоловік прийшов у гості до родичів, де виникла сварка з його 50-річним дядьком, який перебував у стані алкогольного сп'яніння.
Повідомляється, що у розпал конфлікту племінник вихопив ножа, який був у руках потерпілого, і наніс близько чотирьох ударів у грудну клітину. Від отриманих поранень чоловік помер на місці.
Поліцейські оперативно затримали підозрюваного, вилучивши знаряддя злочину. Слідчі Оболонської окружної прокуратури повідомили затриманому про підозру в умисному злочині за статтею 115 Кримінального кодексу України.
Наразі чоловіка взято під варту.
За умисне вбивство йому загрожує до 15 років позбавлення волі. Розслідування триває, щоб встановити усі обставини події.
Фото: поліцейські на місці злочину (facebook.com UA.KyivPolice)
Нагадаємо, що у столиці 11-річний хлопчик впав з багатоповерхівки у Дарницькому районі. На жаль, дитина загинула.
Також у вівторок 19 листопада у тому ж Дарницькому районі Києва чоловік упав із даху торговельного центру поблизу ТЦ "Піраміда" на Позняках. Він помер до того, як прибули екстрені служби.
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