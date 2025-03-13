Родичі вбитих на війні окупантів з Дагестану не отримують обіцяних виплат, - ГУР

Як зазначає розвідка, родичі десятків знищених на війні проти України російських окупантів з Дагестану не отримують "гробових" та інших обіцяних виплат, рублів не дають навіть на поховання.

Також Росія не видає заборговане грошове забезпечення сім’ям ліквідованих дагестанців.

"Вказана ситуація вкотре ілюструє реальне ставлення Москви до поневолених нею народів ― так звані суб’єкти федерації, зокрема на Північному Кавказі, не мають жодних прав і потрібні для кремля виключно як джерело дешевої чи безплатної живої сили для м’ясних штурмів у геноцидній війні проти України", - сказав представник ГУР Андрій Черняк.

За його словами, водночас такі випадки можуть бути і проявом спричинених війною кризових явищ у бюджетно-фінансовій сфері РФ.