Родичі вбитих на війні окупантів з Дагестану не отримують обіцяних виплат, - ГУР
Родичі ліквідованих на війні окупантів з Дагестану не отримують виплат від Москви. Не виплачують навіть грошей на поховання.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки Міноборони в Telegram.
Як зазначає розвідка, родичі десятків знищених на війні проти України російських окупантів з Дагестану не отримують "гробових" та інших обіцяних виплат, рублів не дають навіть на поховання.
Також Росія не видає заборговане грошове забезпечення сім’ям ліквідованих дагестанців.
"Вказана ситуація вкотре ілюструє реальне ставлення Москви до поневолених нею народів ― так звані суб’єкти федерації, зокрема на Північному Кавказі, не мають жодних прав і потрібні для кремля виключно як джерело дешевої чи безплатної живої сили для м’ясних штурмів у геноцидній війні проти України", - сказав представник ГУР Андрій Черняк.
За його словами, водночас такі випадки можуть бути і проявом спричинених війною кризових явищ у бюджетно-фінансовій сфері РФ.
Втрати Росії на війні
З початку повномасштабної війни Росія втратила вже понад 890 тисяч військових. За даними Генштабу ЗСУ, за останню добу українські воїни ліквідували ще 1200 росіян.
У лютому Росія втратила на фронті 36 570 осіб. Це чисельність умовно трьох мотострілецьких дивізій.
Найбільш рекордним за втратами для РФ був грудень 2024 року - 48 670 осіб убитими та пораненими. Загалом протягом минулого року втрати Росії перевищили 400 тисяч військових.
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