Роботи впритул розстрілювали ворога: "Холодний Яр" показав відео зачистки під Добропіллям

Президент України Володимир Зеленський 15 серпня написав, що російські спроби "показати силу" під Добропіллям призвели до великих втрат росіян. Також він анонсував посилення оборони під Добропіллям, щоб не допустити аналогічних ситуацій у майбутньому.

Також ми писали, що за останні три доби Сили оборони України зупинили та заблокували прорив російських окупантів біля Добропілля. Ведеться зачистка низки населених пунктів, куди росіянам вдалося дістатися.