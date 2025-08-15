Роботи впритул розстрілювали ворога: "Холодний Яр" показав відео зачистки під Добропіллям

Сили оборони України зупинили та заблокували прорив російських окупантів біля Добропілля. На фронті було застосовано бойових роботів.

Згодом представник оперативно-стратегічного угруповання військ "Дніпро" Віктор Трегубов уточнив, що йшлося лише про проникнення невеликих груп окупантів, по кілька осіб у кожній. Уже 14 серпня Генштаб повідомив, що ситуацію вдалося стабілізувати.

Днями у мережі з’явилися дані, що російські війська нібито значно просунулися в районі Добропілля, про що свідчила інтерактивна карта DeepStateMap.

"Роботи, оснащені кулеметами, вели вогонь по скупченню противника, підʼїжджаючи фактично упритул. У результаті штурмових дій воїни 93-ї ліквідували і захопили в полон значну кількість росіян", - пишуть військові.

За словами військових, у відбитті сіл було залучено роту розвідки, безпілотні системи різних типів та артилерія.

"93-тя бригада Холодний Яр зачистила і взяла під контроль села Грузьке і Веселе неподалік Добропілля, де нещодавно відбувся прорив росіян", - підписано відео.

Президент України Володимир Зеленський 15 серпня написав, що російські спроби "показати силу" під Добропіллям призвели до великих втрат росіян. Також він анонсував посилення оборони під Добропіллям, щоб не допустити аналогічних ситуацій у майбутньому.

