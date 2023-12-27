Робот Tesla напав на інженера компанії та поранив його

У Техасі робот компанії Tesla напав на інженера і завдав йому поранень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Daily Mail .

Робот напав на людину, яка в цей час працювала над програмним забезпеченням двох роботів Tesla. Він притис чоловіка, а потім вчепився в нього металевими кігтями в спину та руку. На поверхні заводу залишився "кривавий слід". Співробітникам заводу довелося натиснути кнопку аварійного вимкнення.

У звіті про травми за 2021 рік, поданому в округ Тревіс та федеральні регулюючі органи, було виявлено, що внаслідок інциденту на заводі Tesla у людини залишилася відкрита рана на лівій руці. Також, за даними джерела, 2022 року кожен двадцять перший працівник отримав травму на робочому місці

Tesla не повідомляла про будь-які травми, пов'язані з роботами, на своєму заводі в Техасі у 2021 та 2022 роках. Однак інцидент привернув увагу до зростаючих побоювань безпеки автоматизованих роботів на робочому місці.

Проблеми з Tesla

Раніше стало відомо, що Tesla відкликала понад 2 мільйони автомобілів через несправність автопілота. Це найбільший відгук в історії автовиробника.

Також ми писали, що автомобіль Tesla на автопілоті врізався в припарковану вантажівку.