Робоча партія Курдистану взяла на себе відповідальність за теракт в Анкарі

Теракт у Туреччині

23 жовтня стало відомо про теракт на оборонному підприємстві TUSAŞ (Türk Uçak Sanayii Anonim Ortaklığı) у турецькій провінції Анкара. Згідно з повідомленнями місцевих ЗМІ, спочатку біля вхідних воріт підприємства пролунав вибух, а потім були постріли.

Компанія TUSAŞ - найбільший у Туреччині виробник аерокосмічної техніки, що спеціалізується на розробці навчально-тренувальних літаків, бойових та цивільних гелікоптерів. Серед проєктів компанії - перший вітчизняний турецький винищувач KAAN.

Пізніше міністр внутрішніх справ Туреччини Алі Єрлікая підтвердив, що внаслідок теракту загинули п'ятеро людей, ще 22 отримали поранення. Він також повідомив, що двох нападників було нейтралізовано.

Глава МВС додав, що злочинці, ймовірно, перебували у забороненій у Туреччині Робочій партії Курдистану (РПК).

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