UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

РНБО попередила, що Росія може влаштувати теракт у Москві, щоб звинуватити в цьому Україну

Ілюстративне фото: РФ може влаштувати у Москві теракт та звинуватити Україну (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Росіяни заявили про посилення заходів безпеки у Москві. Це може свідчити про те, що РФ може вчинити у Москві теракт та звинуватити у цьому Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал керівника "Центру протидії дезінформації" (ЦПД) при Раді національної безпеки і оборони (РНБО) Андрія Коваленка.

На думку Коваленка, росіяни навмисне можуть влаштувати теракт у Москві, щоб звинуватити у цьому Україну. Це може відбутися на тлі успішних дій ЗСУ у Курській області.

"Саме тому Росія цілком може організувати теракт в Москві, як це вже робилося в "Крокусі", щоб спробувати звинуватити Україну в тероризмі і тиснути на наших союзників", - написав Коваленко.

Нагадаємо, 22 березня цього року внаслідок нападу на концертний зал "Крокус Сіті Холл" у передмісті Москви загинули щонайменше 144 особи. Це стало найбільшим смертоносним терактом у Росії за останні 20 років. Відповідальність взяла на себе гілка угруповання ІДІЛ, однак російський диктатор Володимир Путін спробував звинуватити Україну.

Сьогодні російська влада заявила, що у Москві буде посилено заходи безпеки. Ймовірно це пов'язано з побоюваннями діяльності ДРГ на фоні операції Збройних сил України у Курській області.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
МоскваТерактВійна в Україні