Ризики зростають. Які хвороби можуть спричинити тривалі відключення світла: пояснення ВООЗ

Які ризики для здоров'я виникають без світла

Експерт нагадав, що від початку повномасштабного вторгнення РФ українці живуть в умовах регулярних масованих атак на цивільну інфраструктуру, об'єкти живлення електроенергією, теплостанції та інші об'єкти.

"Кожен із нас живе зі світлом всього 2-4 години на день. Це впливає на нас дуже різними способами", - наголосив він.

Так, влітку під час спеки деякі ліки й продукти потрібно обов'язково зберігати у належних умовах - в холодильнику.

Взимку на тлі короткого світлового дня зростає ризик падінь, травмувань.

"Коли відбуваються атаки на тепло та електро станції, виникають проблеми з водою. У нас питання не тільки про те, чи є гаряча вода. Стоїть питання, чи є вода взагалі. Якщо у мене вода ще є, то у багатьох моїх колег під час відключень світла вона просто відсутня", - розповів Хабіхт.

Він пояснив, що за відсутності води немає і можливості помити фрукти та овочі, а також підтримувати гігієну.

"Це збільшує ризики інфекційних захворювань. Тому обстріли цивільної інфраструктури є дійсно неприйнятними ще й тому, що це вчергове принесло війну в домівки кожного. Відсутність електрики, опалення і води впливатиме на все наше життя. Починаючи від миття рук і закінчуючи тим, чи є у нас ліки належної температури", - наголосив представник ВООЗ в Україні.

Як мінімізувати шкоду для здоров'я під час відключень

За словами експерта, навіть у найважчі часи не варто забувати про правила гігієни.

"Поки йде війна, не варто забувати також про своє здоров'я. Ми вже багато знаємо про важливість миття рук з часів пандемії COVID. Зараз це собі треба нагадати", - зауважив він.

Йдеться, зокрема, про регулярне миття рук, фруктів, овочів та всього, що ми їмо.

Потрібно також знайти спосіб підтримувати необхідну температуру для зберігання ліків.

"Окрім підготовки до наступної зими, не варто забувати й про специфіку літа. Під час хвиль спеки нам також потрібно захистити себе. І особливо - людей похилого віку, людей із хронічними захворюваннями. Треба пити достатньо води, бути в тіні та слідкувати за здоров'ям в цілому", - підсумував Хабіхт.