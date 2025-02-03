У Рівному жінка побила військового металевою трубою: подробиці конфлікту

Інцидент трапився у неділю, 2 лютого, близько 12:10 на вулиці Дубенська. 42-річна жителька Рівненського району повідомила на спецлінію 102, що невідома жінка завдала тілесних ушкоджень військовому. Як з'ясували правоохоронці, автомобіль "Infiniti", який припаркувався на пішохідній зоні, став причиною конфлікту. Водій транспортного засобу, 47-річний львів'янин, перебував у стані алкогольного сп’яніння і зробив зауваження щодо паркування.

Пасажирка, 53-річна рівнянка, пояснила, що вони з її чоловіком зупинилися лише на кілька хвилин. Між ними виник словесний конфлікт, що зрештою переріс у бійку. За словами військового, рівнянка дістала металеву трубу з автомобіля і завдала йому удари по руках та шиї.

Після інциденту чоловік і жінка залишили місце події. Медики швидкої допомоги оглянули потерпілого, у якого виявили забої. Чоловік відмовився від огляду на стан сп’яніння, наразі він проходить додаткове обстеження. Жінка також звернулася до лікарів і отримала діагноз - забійна рана голови та садна на руці.

Поліція розпочала досудове розслідування за частиною 1 статті 125 Кримінального кодексу України (умисне легке тілесне ушкодження). Обставини інциденту наразі встановлюються.