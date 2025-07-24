У Рівному виявили тропічну малярію: українцям пояснили, коли негайно йти до лікаря
Нещодавно у Рівному виявили випадок завізної тропічної малярії.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Рівненського обласного центру контролю та профілактики хвороб у Facebook.
У кого саме в Рівному виявили малярію
Згідно з інформацією ЦКПХ, випадок завізної тропічної малярії виявили у жінки, яка нещодавно повернулась із закордонної подорожі - з Індії.
Громадянам розповіли, що:
- перші симптоми у хворої з'явилися приблизно через два тижні після поїздки;
- пацієнтка звернулася з ними до сімейного лікаря;
- її було госпіталізовано до інфекційного відділення Центральної міської лікарні міста Рівне.
"Лікарі встановили діагноз: малярія, викликана збудником Plasmodium falciparum", - уточнили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб.
Коли хворобу фіксували востаннє
Експерти ЦКПХ повідомили, що це - перший випадок завізної малярії у Рівненській області у 2025 році. При цьому востаннє хворобу фіксували у 2022 році.
Зараз фахівці Рівненського обласного центру контролю та профілактики хвороб:
- проводять профілактичні заходи та ентомологічне обстеження;
- встановлюють межі можливого осередку;
- визначають коло контактних осіб.
В яких випадках радять негайно звертатись до лікаря
Насамкінець в обласному ЦКПХ закликали українців негайно звертатись до лікаря - якщо після нещодавньої подорожі до тропічних країн проявляються симптоми, схожі на застуду:
- підвищення температури тіла;
- озноб;
- рясне потовиділення;
- головний біль;
- біль у м'язах;
- швидка втомлюваність.
Публікація Рівненського обласного ЦКПХ (скриншот: facebook.com/RivnenskyOCDC)
Як уберегтись від хвороби
Згідно з інформацією Центру громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України, малярія - небезпечне захворювання, що передається через укуси комарів.
Ця недуга поширена у 91 країні світу, переважно - в Африці, Азії, Південній та Північній Америці.
В Україні передавання малярії комарами наразі не відбувається, тож зареєстровані випадки інфікування - завезені.
Отже, перед поїздкою за кордон громадянам обов’язково варто перевірити країну подорожі й дізнатись, чи входить вона до переліку ендемічних.
За 4-6 тижні до поїздки до ендемічної з малярії країни необхідно звернутись до свого лікаря, який призначить спеціальні протималярійні ліки (прийом профілактики необхідно розпочати за декілька тижнів до поїздки й продовжувати впродовж усього періоду перебування за кордоном).
Крім того, під час подорожі, згідно з рекомендаціями ВООЗ, для зменшення ризику зараження малярією слід вживати заходів, які допомагають уникнути укусів комарів:
- у районах, де є малярія, користуватися протимоскітними сітками під час сну;
- після настання сутінків користуватися репелентами від комарів (що містять DEET, IR3535 або ікаридин);
- використовувати протимоскітні спіралі та фумігатори;
- носити одяг, який захищає від комарів (одяг з довгими рукавами, штани та капелюхи);
- користуватися віконними протимоскітними сітками.
Нагадаємо, у травні поточного року тропічна малярія призвела до смерті чоловіка в Сумській області.
Крім того, ми розповідали про створення першого у світі спеціального препарату від малярії для немовлят і дуже маленьких дітей.
Це, за словами експертів, є "важливим кроком до зменшення кількості смертей від малярії" (адже новий препарат дозволяє лікувати пацієнтів, яких раніше фактично залишали поза увагою).
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