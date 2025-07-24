У Рівному виявили тропічну малярію: українцям пояснили, коли негайно йти до лікаря

Нещодавно у Рівному виявили випадок завізної тропічної малярії.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Рівненського обласного центру контролю та профілактики хвороб у Facebook.

У кого саме в Рівному виявили малярію

Згідно з інформацією ЦКПХ, випадок завізної тропічної малярії виявили у жінки, яка нещодавно повернулась із закордонної подорожі - з Індії.

Громадянам розповіли, що:

перші симптоми у хворої з'явилися приблизно через два тижні після поїздки;

пацієнтка звернулася з ними до сімейного лікаря;

її було госпіталізовано до інфекційного відділення Центральної міської лікарні міста Рівне.

"Лікарі встановили діагноз: малярія, викликана збудником Plasmodium falciparum", - уточнили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб.

Коли хворобу фіксували востаннє

Експерти ЦКПХ повідомили, що це - перший випадок завізної малярії у Рівненській області у 2025 році. При цьому востаннє хворобу фіксували у 2022 році.

Зараз фахівці Рівненського обласного центру контролю та профілактики хвороб:

проводять профілактичні заходи та ентомологічне обстеження;

встановлюють межі можливого осередку;

визначають коло контактних осіб.

В яких випадках радять негайно звертатись до лікаря

Насамкінець в обласному ЦКПХ закликали українців негайно звертатись до лікаря - якщо після нещодавньої подорожі до тропічних країн проявляються симптоми, схожі на застуду:

підвищення температури тіла;

озноб;

рясне потовиділення;

головний біль;

біль у м'язах;

швидка втомлюваність.

Публікація Рівненського обласного ЦКПХ (скриншот: facebook.com/RivnenskyOCDC)

Як уберегтись від хвороби

Згідно з інформацією Центру громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України, малярія - небезпечне захворювання, що передається через укуси комарів.

Ця недуга поширена у 91 країні світу, переважно - в Африці, Азії, Південній та Північній Америці.

В Україні передавання малярії комарами наразі не відбувається, тож зареєстровані випадки інфікування - завезені.

Отже, перед поїздкою за кордон громадянам обов’язково варто перевірити країну подорожі й дізнатись, чи входить вона до переліку ендемічних.

За 4-6 тижні до поїздки до ендемічної з малярії країни необхідно звернутись до свого лікаря, який призначить спеціальні протималярійні ліки (прийом профілактики необхідно розпочати за декілька тижнів до поїздки й продовжувати впродовж усього періоду перебування за кордоном).

Крім того, під час подорожі, згідно з рекомендаціями ВООЗ, для зменшення ризику зараження малярією слід вживати заходів, які допомагають уникнути укусів комарів: