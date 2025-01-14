У Рівному сталося масове отруєння серед учнів ліцею: деталі

У Рівному сталося масове отруєння серед учнів одного з ліцеїв. Декілька дітей звернулися до медсестри із симптомами розладів травлення, наразі кількість постраждалих учнів зросла до 72 осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Рівненщини.

У п'ятницю, 10 січня 2025 року, в одному з рівненських ліцеїв сталося масове отруєння серед учнів молодших класів. Приблизно о 12 годині кілька учнів почали скаржитися на розлади травлення. Враховуючи серйозність ситуації, інспекторка служби освітньої безпеки навчального закладу повідомила медсестру, яка приступила до огляду учнів.

Медсестра надала дітям необхідну медичну допомогу, після чого учні у супроводі батьків були відправлені додому. Однак станом на 13 січня, стало відомо, що кількість постраждалих учнів значно зросла: загалом про симптоми отруєння повідомили 72 дитини.

Одна дитина була госпіталізована до медичного закладу для подальшого лікування та спостереження.

Реакція місцевої влади та профільних служб

Про інцидент було одразу повідомлено до управління освіти Рівненської міської ради, до розслідування були залучені усі відповідні служби, зокрема, Рівненський обласний центр контролю та профілактики хвороб.

В результаті перевірки органи поліції відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.325 КК України. Згідно з цією статтею, кримінальна відповідальність настає за порушення санітарних правил та норм, що можуть призвести до інфекційних хвороб або масових отруєнь.

"Збудник інфекції нам вже відомий. Норовірусна інфекція - це високозаразне захворювання, яке викликає гострі кишкові розлади. Вірус передається через заражену їжу, воду, контакт із хворою людиною або поверхнями, які містять вірус", - зазначив у своєму Facebook головний санітарний лікар Рівненщини Роман Сафронов.