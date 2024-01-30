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У Рівненській області водій жорстоко побив поліцейського: йому загрожує до 5 років за ґратами

Фото: у Рівненській області водій побив поліцейського (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Під час комендантської години у Рівненській області водій іномарки побив працівника поліції. За скоєне чоловікові загрожує до 5 років за ґратами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу поліції Рівненської області.

"Учора, 29 січня, близько другої ночі в Острозі агресивний 54-річний чоловік наніс працівнику сектору реагування патрульної поліції ВП № 3 (місто Острог) тілесні ушкодження. Зловмисника затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання", - зазначають у відомстві.

Як інформують у поліції, під час патрулювання у комендантську годину на одній із вулиць міста патрульний екіпаж виявив автомобіль "Volkswagen Golf".

"Утім, водій законну вимогу про зупинку проігнорував і додав швидкість, проігнорувавши на перехресті знак, що про проїзд без зупинки заборонено", - йдеться у повідомленні.

Нетверезий водій напав на поліцейського

Після вдалої зупинки порушника виявилось, що 54-річний житель Хмельницької області мав ознаки алкогольного сп’яніння.Він відмовився від проходження огляду.

Коли один із інспекторів складав адмінматеріали, порушник почав нецензурно виражатися на адресу іншого поліцейського та смикати його за формений одяг.

"Потому агресивний дебошир завдав тілесні ушкодження інспектору - у нього діагностували закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, забої та осаднення", - інформують у пресслужбі поліції.

Чоловіка затримали за скоєне. Згідно з висновками медогляду він був у стані алкогольного сп’яніння.

Підозра та загроза реального терміну 

За фактом нападу на поліцейського почато досудове розслідування. Крім того, на порушника склали 6 адмінматеріалів за порушення ПДР. 54-річному чоловіку повідомили про підозру за скоєне. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

Фігуранту загрожує покарання у виді обмеження або позбавлення волі на строк до 5 років.

Фото: докази та місце подій при нападі 54-річного водія на поліцейського у Рівненській області (facebook.com/police.in.Rivne.region)

Робота поліції

Раніше ми писали, що поліцейські евакуювали з Авдіївки поранену жінку, чоловік якої загинув під завалами.

Також ми повідомляли про те, що у Павлограді затримали чоловіка, який з ножем напав на правоохоронців. Тепер йому загрожує довічне ув'язнення.

Нещодавно у Рівненській області патрульні побачили вантажівку, яка різко змінила рух. Поліцейські побігли на допомогу водієві.

Також ми писали, що патрульні у Херсоні потрапили під ворожий обстріл.

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Рівненська область