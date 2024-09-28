У Рівненській області цистерна з газом врізалась у блокпост: загинув поліцейський

ДТП сталася зранку 28 вересня на трасі Київ-Ковель-Ягодин.

За даним поліції, водій автоцистерни DAF з газом, 64-річний житель міста Кременчук, з невстановлених поки причин врізався у блокпост на межі Рівненської та Житомирської областей. Цистерна не розгерметизувалась.

Унаслідок ДТП загинув 40-річний поліцейський. Ще двоє осіб отримали тяжкі травми та перебувають у лікарні. Постраждалими виявилися 28-річний кінолог та 27-річний військовослужбовець.

Водій цистерни отримав незначні тілесні ушкодження, у момент аварії він був тверезим.

Внаслідок наїзду пошкоджене також службове авто поліцейського офіцера громади. Сам правоохоронець не постраждав.

Фото: у Рівненській області цистерна з газом врізалась у блокпост (t.me/NPU_Rivne)