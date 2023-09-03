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В Рівненській області сталась ДТП: загинула дитина, багато постраждалих

Фото: в Рівненській області сталась ДТП (facebook.com patrolpolice.gov.ua)
Автор: Каріна Левицька

В Рівненській області сталась дорожньо-транспортна пригода. В результаті інциденту загинула дитина, ще 8 людей отримали ушкодження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу надзвичайних ситуацій України.

За даними рятувальників, подія сталася сьогодні о 14:00 в с. Малушка Рівненського району. Зіткнулися два легкових автомобілі.

Фото: ДТП в Рівненській області (t.me/dsns_telegram) 

В результаті одна дитина загинула, 8 осіб, з яких три дитини, постраждали.  Постраждалих наразі госпіталізовано в лікарню.

"Для деблокування тіла загиблої дитини залучалося 8 рятувальників та 2 одиниці техніки ДСНС", - повідомили в службі.

Нещодавні ДТП в Україні

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що в Одеській області поліцейський скоїв смертельне ДТП. Він двічі переїхав пенсіонерку та втік з місця аварії.

А наприкінці травня суддя біля блокпоста у Києві збив насмерть 23-річного бійця Нацгвардії.

Ми також повідомляли, що наприкінці серпня через дорожньо-транспортну пригоду у селі Бродецьке Вінницької області загинули 12 людей, з них шестеро - діти.

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ДТПРівненська область