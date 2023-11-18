В Рівненській області сталась ДТП: багато постраждалих (фото)

Автопригода сталася сьогодні між селом Суховоля та містом Вараш. Вже о 13:30 медики отримали повідомлення про постраждалих.

Що відомо про ДТП

Правоохоронці Вараського РВП на місці події попередньо встановили, що водій автомобіля "Hyundai Santa Fe" не врахував дорожню обстановку і під час маневру обгону допустив зіткнення із зустрічним кросовером "Mitsubishi Outlander".

Від удару обидва транспортні засоби відкинуло поза межі проїзної частини.

Наслідки ДТП

Унаслідок ДТП до лікарні доставили чотирьох постраждалих. За даними правоохоронців, наразі їх оглядають медики.

"За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань", - повідомили в поліції.

ДТП в Україні

Нагадаємо, ввечері 17 листопада сталась ДТП з автомобілем Hummer. Внаслідок аварії постраждали троє осіб.

До цього в Одеській області поліцейський скоїв смертельне ДТП. Він двічі переїхав пенсіонерку та втік з місця аварії.

Також нещодавно у Полтавській області через туман сталася масштабна аварія. Через погану видимість зіткнулися 10 автомобілів.

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