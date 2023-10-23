У Рівненській області поліцейська на смерть збила жінку на переході. ДБР почало розслідування

Як повідомляється, 21 жовтня близько 19:40 у місті Здолбунів Рівненської області правоохоронниця за кермом авто здійснила наїзд на 58-річну жінку, яка переходила нерегульований пішохідний перехід.

Після аварії потерпіла була госпіталізована до лікарні, проте лікарям не вдалося її врятувати.

За результатами освідування водій була твереза.

Попередньо її звинувачують у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що причинило смерть потерпілого (ч. 2 ст. 286 КК України).

Фото: у Рівненській області поліцейська на смерть збила жінку на переході (dbr.gov.ua)

Смертельні ДТП

Нагадаємо, в ніч на неділю, 22 жовтня, на в'їзді в Київ з боку Броварів сталася ДТП. Під час аварії автомобіль на смерть збив військового, який стояв на блокпості.

Варто зазначити, що це не перша ДТП за участю військових.

Так, 25 липня на блокпосту поблизу станції метро "Святошин" водій автомобіля Volkswagen скоїв ДТП. Внаслідок аварії один військовослужбовець загинув на місці, іншого госпіталізували у лікарню, ще одного військовослужбовця лікарі оглянули на місці. Аварія трапилась під час комендантської години.

А 25 травня водій автомобіля Lexus ES350 рухався проспектом Берестейським в Києві, повз блокпоста, де збив на смерть 23-річного військовослужбовця Національної гвардії. Пізніше з'ясувалося, що за кермом був суддя Макарівського райсуду Київської області Олексій Тандир. На цю мить суддя Тандир перебуває під вартою.