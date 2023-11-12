UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Рівненській області інкасатори потрапили у ДТП: є травмовані

Фото: у Рівненській області інкасатори потрапили у ДТП (facebook.com/police.in.Rivne.region)
Автор: Наталія Юрченко

ДТП з інкасаторами сталося у Рівненській області у неділю, 12 листопада. Внаслідок аварії четверо осіб постраждали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Рівненської області.

ДТП сталася близько 12:00 неподалік села Здобиця колишнього Здолбунівського району. За даними поліції, водій автомобіля ВАЗ, виїжджаючи із другорядної дороги на трасу Городище-Рівне-Старокостянтинів, не надав перевагу в русі. У результаті авто зіткнулося із мікроавтобусом Ford, який від удару відкинуло в огорожу приватного будинку.

Внаслідок аварії травмувався водій ВАЗ та двоє його пасажирів, а також пасажир мікроавтобуса. Усіх потерпілих доставили до лікарні.

Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за фактом порушення правил дорожнього руху.

Поліція у коментарі "Суспільному" підтвердила, що мікроавтобус - це інкасаторське авто.

 

Фото: у Рівненській області інкасатори потрапили у ДТП (facebook.com/police.in.Rivne.region)

Нагадаємо, в Одеській області поліцейський скоїв смертельне ДТП. Він двічі переїхав пенсіонерку та втік з місця аварії.

Також нещодавно у Рівненській області сталася масштабна аварія, внаслідок якої загинула дитина, вісім осіб постраждали.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДТПРівненська областьполицияАвария