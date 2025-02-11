У Рівненській області чоловіки побили військовослужбовців ТЦК

В одному з районів Рівненської області чоловіки мобілізаційного віку напали на військовослужбовців ТЦК. Правопорушників уже розшукують.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Рівненський обласний територіальний центр комплектування у Facebook.
Як зазначили в ТЦК, напад на військовослужбовців ТЦК стався під час виконання ними своїх службових повноважень. Невідомі нанесли їм тілесні травми та пошкодили військову техніку.
На місце події направили екіпажі поліції та карети "швидкої". Наразі загроз для життя військовослужбовців ТЦК немає. Правоохоронці проводять слідчо-оперативні дії щодо правопорушників.
"Громадяни України, які вчинили цей злочин, в обов'язковому порядку будуть притягнуті до відповідальності згідно з вимогами чинного законодавства. Наразі вони вже перебувають у розшуку, адже втекли з місця скоєння злочину", - підкреслили в ТЦК.
Нагадаємо, на початку січня в мережі з'явилося відео, на якому військовослужбовці ТЦК насильно намагаються затягнути чоловіка в автомобіль. При цьому вони завдавали йому ударів.
У ТЦК пояснили, що військовозобов'язаний чоловік не погодився поїхати з ними для проходження військово-лікарської комісії та почав ображати військовослужбовців.
При цьому у військкоматі додали, що призначили службове розслідування через дії військовослужбовців.
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