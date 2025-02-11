У Рівненській області чоловіки побили військовослужбовців ТЦК

В одному з районів Рівненської області чоловіки мобілізаційного віку напали на військовослужбовців ТЦК. Правопорушників уже розшукують.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Рівненський обласний територіальний центр комплектування у Facebook .

Як зазначили в ТЦК, напад на військовослужбовців ТЦК стався під час виконання ними своїх службових повноважень. Невідомі нанесли їм тілесні травми та пошкодили військову техніку.

На місце події направили екіпажі поліції та карети "швидкої". Наразі загроз для життя військовослужбовців ТЦК немає. Правоохоронці проводять слідчо-оперативні дії щодо правопорушників.

"Громадяни України, які вчинили цей злочин, в обов'язковому порядку будуть притягнуті до відповідальності згідно з вимогами чинного законодавства. Наразі вони вже перебувають у розшуку, адже втекли з місця скоєння злочину", - підкреслили в ТЦК.