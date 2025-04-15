У Рівненській області чоловік застрелив собаку, тримаючи на повідку: що з'ясувала поліція

Хто і коли застрелив собаку в Рівненській області

Українцям розповіли, що у понеділок (14 квітня) близько 17:30 поліцейські виявили в одному з Telegram-каналів відео, на якому невідомий чоловік пострілом в голову застрелив собаку, тримаючи її на повідку.

Дещо згодом правоохоронці встановили:

що подія відбулась ще у 2021 році;

особу, причетну до вбивства собаки.

"Оперативники карного розшуку встановили, що це - 42-річний житель Рівненського району, який нині перебуває у слідчому ізоляторі", - повідомили у прес-службі поліції.

Уточнюється, що цей чоловік перебуває у слідчому ізоляторі за вчинення злочинів, передбачених:

частиною 3 статті 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини, вчинене організованою групою, що спричинило тяжкі наслідки) ККУ;

частиною 2 статті 115 (замах на умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Що відомо про досудове розслідування у межах справи

За фактом жорстокого поводження із тваринами слідчі розпочали досудове розслідування за частиною 3 статті 299 Кримінального кодексу України.

Згідно з інформацією правоохоронців, у межах справи до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР) були внесені також відомості за статтею 300 ККУ - за фактом створення з метою розповсюдження відеоматеріалів, які пропагують культ насилля та жорстокості.

"Вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 263 Кримінального кодексу України", - додали у поліції.

Йдеться про незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.

"Наразі оперативники проводять комплекс заходів. Тривають слідчі дії", - підсумували у відділі комунікації поліції Рівненської області.