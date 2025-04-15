У Рівненській області чоловік застрелив собаку, тримаючи на повідку: що з'ясувала поліція

Нещодавно у мережі з'явилось відео, на якому невідомий чоловік вбив собаку пострілом у голову. За справу взялись представники Національної поліції України.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Головного управління Національної поліції в Рівненській області.
Українцям розповіли, що у понеділок (14 квітня) близько 17:30 поліцейські виявили в одному з Telegram-каналів відео, на якому невідомий чоловік пострілом в голову застрелив собаку, тримаючи її на повідку.
Дещо згодом правоохоронці встановили:
"Оперативники карного розшуку встановили, що це - 42-річний житель Рівненського району, який нині перебуває у слідчому ізоляторі", - повідомили у прес-службі поліції.
Уточнюється, що цей чоловік перебуває у слідчому ізоляторі за вчинення злочинів, передбачених:
За фактом жорстокого поводження із тваринами слідчі розпочали досудове розслідування за частиною 3 статті 299 Кримінального кодексу України.
Згідно з інформацією правоохоронців, у межах справи до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР) були внесені також відомості за статтею 300 ККУ - за фактом створення з метою розповсюдження відеоматеріалів, які пропагують культ насилля та жорстокості.
"Вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 263 Кримінального кодексу України", - додали у поліції.
Йдеться про незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.
"Наразі оперативники проводять комплекс заходів. Тривають слідчі дії", - підсумували у відділі комунікації поліції Рівненської області.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що в Одеській області гість застрелив собаку знайомого під час застілля.
Тим часом у Харкові жінка заявила про загибель собаки через сусідських тварин.
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