ua en ru
Вт, 15 квітня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

У Рівненській області чоловік застрелив собаку, тримаючи на повідку: що з'ясувала поліція

Вівторок 15 квітня 2025 12:56
UA EN RU
У Рівненській області чоловік застрелив собаку, тримаючи на повідку: що з'ясувала поліція У Рівненській області чоловік холоднокровно застрелив собаку (фото: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

Нещодавно у мережі з'явилось відео, на якому невідомий чоловік вбив собаку пострілом у голову. За справу взялись представники Національної поліції України.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Головного управління Національної поліції в Рівненській області.

Хто і коли застрелив собаку в Рівненській області

Українцям розповіли, що у понеділок (14 квітня) близько 17:30 поліцейські виявили в одному з Telegram-каналів відео, на якому невідомий чоловік пострілом в голову застрелив собаку, тримаючи її на повідку.

Дещо згодом правоохоронці встановили:

  • що подія відбулась ще у 2021 році;
  • особу, причетну до вбивства собаки.

"Оперативники карного розшуку встановили, що це - 42-річний житель Рівненського району, який нині перебуває у слідчому ізоляторі", - повідомили у прес-службі поліції.

Уточнюється, що цей чоловік перебуває у слідчому ізоляторі за вчинення злочинів, передбачених:

  • частиною 3 статті 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини, вчинене організованою групою, що спричинило тяжкі наслідки) ККУ;
  • частиною 2 статті 115 (замах на умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Що відомо про досудове розслідування у межах справи

За фактом жорстокого поводження із тваринами слідчі розпочали досудове розслідування за частиною 3 статті 299 Кримінального кодексу України.

Згідно з інформацією правоохоронців, у межах справи до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР) були внесені також відомості за статтею 300 ККУ - за фактом створення з метою розповсюдження відеоматеріалів, які пропагують культ насилля та жорстокості.

"Вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 263 Кримінального кодексу України", - додали у поліції.

Йдеться про незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.

"Наразі оперативники проводять комплекс заходів. Тривають слідчі дії", - підсумували у відділі комунікації поліції Рівненської області.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що в Одеській області гість застрелив собаку знайомого під час застілля.

Тим часом у Харкові жінка заявила про загибель собаки через сусідських тварин.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Національна поліція Рівненська область жорстоке повождення з тваринами Тварини
NEWS
Віткофф про війну в Україні: ми на порозі чогось "важливого", але ключ - "п'ять територій"
Віткофф про війну в Україні: ми на порозі чогось "важливого", але ключ - "п'ять територій"
DAILY
Новий наступ? Що задумала Росія на фронті і чи готовий Путін зупинити війну
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Новий наступ? Що задумала Росія на фронті і чи готовий Путін зупинити війну