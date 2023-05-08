Рівень сезонного грипу: у Японії почали знижувати статус COVID-19

При цьому в країні продовжують діяти обмеження пересування населення для запобігання зараженню, і уряд дозволить громадянам ухвалювати деякі рішення самостійно.

У Японії, як і раніше, COVID-вакцинація залишається безплатною протягом цього фінансового року. А у разі зараження міністерство охорони здоров'я також рекомендує жителям залишатися вдома протягом 5 днів на самоізоляції.

Зазначається, що в країні між тим з квітня фіксують зростання кількості нових випадків захворювання на COVID-19.

Так, на тлі цього ряд лікарень, де приймають пацієнтів з коронавірусом у тяжкому стані, призупинили скорочення кількості ліжок, виділених для заражених, та мають намір відслідковувати ситуацію.