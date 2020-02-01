Риска заразиться коронавирусом через посылки из Китая нет, - ВОЗ

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что получатели посылок и писем из Китая не рискуют заразиться новым коронавирусом 2019-nCoV. Об этом сообщила в субботу организация в своем аккаунте в Twitter.

"Да, это безопасно. Люди, получающие посылки из Китая, не подвержены риску заражения 2019-nCoV. Согласно последним анализам, коронавирусы не живут долго на таких объектах, как письма или посылки", - заверили в ВОЗ.

Ранее Всемирная организация здравоохранения признала вспышку китайского коронавируса нового типа чрезвычайной ситуацией международного значения.

Напомним, в Китае по меньшей мере 259 человек умерли от нового коронавируса 2019-nCoV, еще около 12 тыс. человек инфицированы. Вирус продолжает распространяться за пределы страны. Через день после того, как Всемирная организация здравоохранения объявила глобальную чрезвычайную ситуацию, китайские власти сообщили о 45 новых случаях смерти.

Вспышка ранее неизвестного типа коронавируса произошла в конце прошлого года в китайском городе Ухань, провинция Хубэй. Позднее вирус начал распространяться по всей стране, а также за рубежом. К настоящему моменту случаи заболевания зафиксировали в США, Канаде, Германии, Швеции, Австралии, Испании, Южной Корее, Японии, Финляндии, ОАЭ и других странах.