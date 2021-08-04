Риск заражения COVID среди вакцинированных ниже в три раза, - исследование

Исследование проводилось большой программой мониторинга COVID, что возглавляют ученые из Имперского колледжа Лондона.

Так, были проверены тесты мазков ПЦР, которые взяли у 100 тысяч вакцинированных людей в Англии с 24 июня по 12 июля.

В результате чего было обнаружено COVID-19 у 0,63% людей, или в 1 из 158.

Исследование показало, что полностью иммунизированные люди с меньшей вероятностью, чем не вакцинированные, передают вирус другим, за то, что в среднем они имеют меньшую вирусную нагрузку.

"Обе дозы вакцины обеспечивают хорошую защиту от заражения. Однако мы также можем видеть, что риск заражения все еще существует, поскольку ни одна вакцина не эффективна на 100%, и мы знаем, что некоторые люди, которые получили двойную вакцинацию, могут заболеть этим вирусом",- добавляют в сообщении