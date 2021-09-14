Риск увеличивается. Одна из вакцин в Украине может испортиться уже осенью: что известно

Как сообщил Ганиченко, начиная с августа в Украину поставила свыше 3 млн доз вакцины AstraZeneca, препарат поступал из разных государств как гумпомощь.

"Эту вакцину Украина получила с довольно неплохим сроком годности - конец октября и конец ноября. Когда она поступала в Украину, практически вся имеющаяся вакцина была использована", - рассказал он.

Вместе с тем, Ганиченко добавил, что сейчас в сутки делают лишь 10 тыс. прививок вакциной AstraZeneca и если таки темпы продолжатся, то "с каждым днем увеличивается риск того, что вакцина AstraZeneca не будет использована полностью".

"Есть большой риск, что вакцина испортится. Риск увеличивается с каждым днем. Во избежание порчи вакцины необходимо увеличивать ее темпы использования в 5 раз", - добавил он.

Кроме того, он подчеркнул, что решение по вакцине AstraZeneca нужно принимать уже сейчас и предложил такие возможные варианты: