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Риск попасть в больницу с COVID-19 для непривитых в 23 раза выше, - CDC

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США, Среда 02 февраля 2022 07:22
Риск попасть в больницу с COVID-19 для непривитых в 23 раза выше, - CDC Фото: риск попасть в больницу с COVID-19 для непривитых в 23 раза выше (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Невакцинированные люди рискуют оказаться в больнице с коронавирусной инфекцией в 23 раза чаще, чем те, кто получил дополнительную третью прививку. В США обнародованы новые исследования влияния штамма "Омикрон".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC).

В исследовании на основе данных о стационарном лечении в округе Лос-Анджелес в период широкого распространения "Омикрона" говорится, что уровень госпитализации был "стабильно наиболее высоким" среди невакцинированных людей.

"По состоянию на 8 января 2022 года показатели заболеваемости коронавирусом и госпитализации в округе Лос-Анджелес среди непривитых лиц были выше в 3,6 и 23 раза соответственно, чем у полностью привитых дополнительной дозой, а также выше в 2 и 5,3 раза соответственно, чем среди полностью привитых без ревакцинации", - сказано в документе.

Кроме того, в течение всего периода наблюдений, госпитализация в отделения интенсивной терапии (ОИТ), перевод на ИВЛ и летальные исходы по-прежнему чаще встречались среди непривитых лиц, нежели чем среди полностью привитых людей, с ревакцинацией или без нее.

Ранее Министерство здравоохранения Украины дополнило стандарт госпитализации пациентов с COVID. Теперь стационарному лечению подлежат украинцы старше 60 лет, у которых болезнь протекает в средней тяжести.

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