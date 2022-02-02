Риск попасть в больницу с COVID-19 для непривитых в 23 раза выше, - CDC

Невакцинированные люди рискуют оказаться в больнице с коронавирусной инфекцией в 23 раза чаще, чем те, кто получил дополнительную третью прививку. В США обнародованы новые исследования влияния штамма "Омикрон".

В исследовании на основе данных о стационарном лечении в округе Лос-Анджелес в период широкого распространения "Омикрона" говорится, что уровень госпитализации был "стабильно наиболее высоким" среди невакцинированных людей.

"По состоянию на 8 января 2022 года показатели заболеваемости коронавирусом и госпитализации в округе Лос-Анджелес среди непривитых лиц были выше в 3,6 и 23 раза соответственно, чем у полностью привитых дополнительной дозой, а также выше в 2 и 5,3 раза соответственно, чем среди полностью привитых без ревакцинации", - сказано в документе.

Кроме того, в течение всего периода наблюдений, госпитализация в отделения интенсивной терапии (ОИТ), перевод на ИВЛ и летальные исходы по-прежнему чаще встречались среди непривитых лиц, нежели чем среди полностью привитых людей, с ревакцинацией или без нее.