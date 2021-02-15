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В Рио-де-Жанейро приостановили COVID-вакцинацию из-за дефицита препарата

Новина українською → Рио-де Жанейро, Понедельник 15 февраля 2021 17:19
В Рио-де-Жанейро приостановили COVID-вакцинацию из-за дефицита препарата
Автор: РБК-Украина

В бразильской столице Рио-де-Жанейро приостановили вакцинацию от коронавируса. В городе дефицит COVID-вакцин.

Об этом заявил мэр Рио-де-Жанейро Эдуарду Паес в Twitter.

"Я получил известие о поступлении новых доз. Завтра нам придется остановить нашу кампанию. Сегодня мы вакцинируем 84-летних, завтра - 83-летних", - написал он.

По словам Паеса, в городе уже вакцинировали почти 245 тысяч человек. Он также отметил, что новые дозы вакцины прибудут в бразильскую столицу на следующей неделе.

Напомним, ранее в Бразилии выявили двойное заражение новыми штаммами коронавируса. Заболели двое жителей в возрасте около 30 лет.

Кроме того, 19 января Бразилия начала вакцинацию от коронавируса препаратом китайской компании Sinovac. Первой в Бразилии вакцину Sinovac получила 54-летняя медсестра из Сан-Паулу Моника Калазанс.

Добавим, что правительство Марокко запретило доступ самолетам и пассажирам из четырех стран в связи с обнаружением мутировавшего штамма коронавируса. В частности, Австралии, Бразилии, Ирландии и Новой Зеландии.

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