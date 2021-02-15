В Рио-де-Жанейро приостановили COVID-вакцинацию из-за дефицита препарата
В бразильской столице Рио-де-Жанейро приостановили вакцинацию от коронавируса. В городе дефицит COVID-вакцин.
Об этом заявил мэр Рио-де-Жанейро Эдуарду Паес в Twitter.
"Я получил известие о поступлении новых доз. Завтра нам придется остановить нашу кампанию. Сегодня мы вакцинируем 84-летних, завтра - 83-летних", - написал он.
По словам Паеса, в городе уже вакцинировали почти 245 тысяч человек. Он также отметил, что новые дозы вакцины прибудут в бразильскую столицу на следующей неделе.
Напомним, ранее в Бразилии выявили двойное заражение новыми штаммами коронавируса. Заболели двое жителей в возрасте около 30 лет.
Кроме того, 19 января Бразилия начала вакцинацию от коронавируса препаратом китайской компании Sinovac. Первой в Бразилии вакцину Sinovac получила 54-летняя медсестра из Сан-Паулу Моника Калазанс.
Добавим, что правительство Марокко запретило доступ самолетам и пассажирам из четырех стран в связи с обнаружением мутировавшего штамма коронавируса. В частности, Австралии, Бразилии, Ирландии и Новой Зеландии.