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На ринок України могли потрапити токсичні горіхи

Фото: на ринок України могли потрапити токсичні горіхи (facebook.com/consumer.odessa)
Автор: Сергій Пишкін

На ринок України могла потрапити партія волоських горіхів, в ядрах яких виявлено небезпечну отруту.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Facebook-сторінку головного управління Держпродспоживслужби в Одеській області.

"До нас надійшло інформаційне повідомлення системи швидкого реагування по харчових продуктах та кормах RASFF від 14/04/2023 р. №2023.2515, стосовно виявлення афлатоксинів (B1 = 3,9; Tot. = 5,1 / B1 = 59,8; Tot. = 85,1 мкг/кг - ppb) в ядрах волоських горіхів", - пише пресслужба.

Зазначається, що горіхи експортувались з України через Румунію до Німеччини. Вантажовідправник - Transilvania Nuts S.R.L., а оптовиком виступила Bäko Zentrale Nord eG.

Держпродспоживслужба закликала операторів ринку повідомляти про виявлення вказаного вантажу в Головне управління:

  • Одеса, вул. 7-а Пересипська, 6,
  • (048) 716-13-01;

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що на полицях магазинів Тернополя помітили вершкове масло, яке не відповідає вимогам законодавства про харчові продукти.

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