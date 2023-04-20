На ринок України могли потрапити токсичні горіхи

На ринок України могла потрапити партія волоських горіхів, в ядрах яких виявлено небезпечну отруту.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Facebook-сторінку головного управління Держпродспоживслужби в Одеській області.
"До нас надійшло інформаційне повідомлення системи швидкого реагування по харчових продуктах та кормах RASFF від 14/04/2023 р. №2023.2515, стосовно виявлення афлатоксинів (B1 = 3,9; Tot. = 5,1 / B1 = 59,8; Tot. = 85,1 мкг/кг - ppb) в ядрах волоських горіхів", - пише пресслужба.
Зазначається, що горіхи експортувались з України через Румунію до Німеччини. Вантажовідправник - Transilvania Nuts S.R.L., а оптовиком виступила Bäko Zentrale Nord eG.
Держпродспоживслужба закликала операторів ринку повідомляти про виявлення вказаного вантажу в Головне управління:
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що на полицях магазинів Тернополя помітили вершкове масло, яке не відповідає вимогам законодавства про харчові продукти.
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